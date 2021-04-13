Почему дорожает подсолнечное масло, объяснили в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан» Гульмира Ермолдина рассказала о механизме оборотной схемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В оборотной схеме у нас участвуют торговые сети. Они заключают договора непосредственно с оператором, оператор отслеживает, проводит свой мониторинг по исполнению обязательств по данному договору. Согласно данному договору наши все участники соблюдают все условия и удерживают цены на том уровне, на котором они были зафиксированы. Это «Магнум» и «Акмол». По условиям договора, например, ТД «Акмол» фиксирует цены до конца года, на этих торговых объектах они зафиксированы до конца года», - сказала Гульмира Ермолдина на брифинге в акимате.

В качестве примера она привела цены на подсолнечное масло.

«По подсолнечному маслу, данная ситуация у нас прослеживается по всей республике. Проблема роста на подсолнечное масло наблюдается и в соседних государствах, в связи с дефицитом сырья. Но в этом плане мы с прошлого года заключали фьючерсные договора, в том числе и по подсолнечному маслу, и один из поставщиков у нас, он работает именно в этом направлении, сейчас в настоящее время он реализует подсолнечное масло по цене 460 тенге за литр», - отметила спикер.

«Но на фоне удорожания – это очень хорошая цена. Но у нас имеется орган статистики, который также мониторит, но учитывая то, что данный поставщик реализует только на определенных торговых объектах, на других торговых объектах, в силу рыночных причин, идет рост цен. Поэтому органы статистики фиксируют среднюю цену», - заключила Г. Ермолдина.



