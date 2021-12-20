Почему допускаются ошибки в процессе налогообложения на транспорт в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова попросила назвать причину большого количества ошибок в процессе налогообложения на транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос министру финансов и представителю МВД. Вы в докладе сказали о преимуществах приложения e-Salyq Azamat. Согласно информации Минфина, с момента внедрения в 2020 году приложения более 10 тысяч физлиц подали заявки на корректировку налога на транспорт. Речь идет об отражении некорректных сумм налога, выставлении недоимок, лицам, у которых отсутствуют объекты налогообложения и ряд других вопросов. При этом, отвечая, почему случается сбой, оба министерства отвечают, что никаких ошибок нет, все работает корректно. МВД утверждает, что с их стороны все данные передаются вовремя и корректно, а Минфин считает, что ошибок в расчетах не допускает. В итоге, перевод стрелок по проблеме транспортного налога его не решает. Прошу ответить, в чем все-таки причина допускаемых ошибок?», - спросила Жулдыз Сулейменова во время Правительственного часа в Мажилисе.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев признал данный факт.

«Действительно, МВД и Минфином ведется масштабная работа. В целом, без участия налогоплательщиков около миллиона данных мы актуализировали. Здесь очень много ошибок было допущено. И за счет приложения e-Salyq Azamat мы знаем, какие проблемы имеются. Основной вопрос в том, что люди перепродают друг другу посредством доверенности и не снимают с учета. Есть еще краденные автомобили и часть населения переезжает в другие государства, продают через доверенность и не снимают с учета. И такие проблемы имеют место, мы это признаем. Мы с МВД проводим соответствующую работу», - заверил министр.

«Есть еще, например, умершие граждане или те, кто переехал на ПМЖ в другие государства в 60-70 годы, как вы знаете, есть старые автомобили, они либо не эксплуатируются, либо попавшие в ДТП. Они являются непригодными и их на запчасти пускают. По ним мы даем предложение в правительство возможно надо провести амнистию по ним. Вы знаете, что их уже в наличии-то и нет. Мы с МВД такую работу проводим», - заключил глава Минфина.

Напомним, сегодня в ходе Правительственного часа в Мажилисе обсуждают работу информационных систем налоговой и таможенной служб.