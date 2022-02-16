Почему должны проходить проверку педагоги, впервые начинающие работать с детьми, объяснил Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов подробно рассказал о национальном квалификационном тестировании педагогов на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Ранее я публиковал пост о новой системе приема на работу педагогов посредством конкурсных процедур.

Одним из пунктов было введение процедуры обязательного прохождения квалификационного тестирования для впервые приступающих к педагогической деятельности.

Остановлюсь на этом подробнее.

В 2021 году мы впервые протестировали более 32 тысяч выпускников, обучавшихся по педагогическому направлению подготовки.

Тестирование проводилось в пилотном режиме. Но теперь после принятия новых правил с этого года выпускникам для трудоустройства в школу, помимо наличия самого диплома о высшем педагогическом образовании, дополнительно необходимо будет получить квалификацию «Педагог» посредством прохождения квалификационного тестирования.

Как это работает?

Все очень просто.

К примеру, студент, четыре года обучавшийся на учителя математики, теперь для того, чтобы устроиться на работу в школу, должен будет сдать Национальный квалификационный тест, который состоит из вопросов, охватывающих школьную программу математики и методику преподавания математики.

Очевидно, что для тех студентов, которые действительно все четыре курса обучались в вузе и получили нужные знания, сдача теста не составит никакого труда.

А те выпускники, знания или компетенции которых по ряду причин не являются достаточными для обучения наших детей, не будут допущены в организации образования. Качество важнее количества. Мы не должны привлекать к работе с детьми не подготовленных в достаточной степени выпускников.

Теперь о результатах пилота по итогам 2021 года.

Первое тестирование будущих педагогов стало большим стрессом и испытанием для большинства вузов.

Должен сказать, что даже с учетом значительного снижения первоначально установленного порогового уровня необходимые баллы смогли набрать только 46% выпускников, то есть порядка 15 тысяч выпускников из 32 тысяч сдававших. Для сведения: ежегодно в организации образования трудоустраиваются около 12 -14 тысяч педагогов. То есть, как такового дефицита педагогических кадров эта мера не повлечет.

Помимо прочего, такой результат наглядно продемонстрировал необходимость и оправданность мер, принимаемых Министерством по лишению вузов лицензий, профилизации, обновлению образовательных программ и других инициатив.

Напомню, что ранее 86 вузов страны готовили педагогов. По итогам проведенной Министерством работы мы лишили более 30 вузов лицензий по педагогике.

Кстати, как раз выпускники вузов, лишенных нами лицензий, и показали самые низкие результаты при тестировании.

Но даже при этом более 50 вузов еще имеют лицензии и продолжают готовить педагогов, и проблема в том, что результаты еще некоторых из них не соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству обучения.

В связи с этим нами и дальше будут приниматься необходимые меры для улучшения качества подготовки кадров в стране. В особенности –педагогических.

Теперь, когда наметился четкий тренд, и профессия педагога стала привлекательной для выпускников школ, нам крайне важно обеспечить высокое качество подготовки будущих учителей.

Если раньше мы сталкивались с недобором, и средний балл был на уровне 55-60, то сейчас средний балл поступающих значительно вырос и составил 96 баллов, количество же поступающих отличников и обладателей знака «Алтын белгі» тоже увеличилось почти вдвое. И это несмотря на то, что мы установили самый высокий пороговый балл ЕНТ для поступления на педагогическое направление.

Таким образом, благодаря поддержке Президента К.К. Токаева и принятым государством комплексным мерам значительно повысился интерес к данной профессии.

Кстати, помимо уже произошедшего повышения заработной платы, в рамках поручения Президента с января 2022 года она повышена еще на 25%.

Некоторых выпускников, в частности, тех, кто не освоил учебную программу на должном уровне и намеревался устроиться на работу только на основании получаемых дипломов, вводимая процедура не порадует.

Не нравится это решение и некоторым вузам, так как данная мера наглядно показала уровень и качество их работы.

Но мы продолжим работу как для того, чтобы вузы улучшали качество образовательных услуг, так и для того, чтобы работать в школы приходили лучшие из лучших.

Надеюсь, помимо прочего, данная мера будет стимулировать у студентов желание учиться не ради диплома, а для получения действительно качественных знаний. А вузы будут вынуждены обеспечить это самое качество. Другого не дано.

Если пилоты самолетов или аудиторы и адвокаты сдают серьезные экзамены для допуска к работе, должны ли проходить проверку педагоги, впервые начинающие работать с детьми? Думаю, ответ очевиден», - написал министр.