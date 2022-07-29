29 Июля 2022 19:33

Почему для возвращения тигра выбрана территория Прибалхашья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С момента своего создания, уже 28 лет, Всемирный фонд дикой природы занимается сохранением тигров. Директор Центрально-Азиатской программы WWF (Всемирный фонд дикой природы) Григорий Мазманянц отмечает, что фонд использует весь накопленный опыт для возвращения хищника в Казахстан. Программа восстановления тигра в Прибалхашье рассчитана не менее чем на 35 лет.

В эксклюзивной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» глава Центрально-Азиатской программы WWF (Всемирный фонд дикой природы) Григорий Мазманянц рассказал более подробно об этапах программы по возвращению тигров в Казахстан, почему была выбрана территория Прибалхашья для обитания хищников и как ведется подготовительная работа.

Сегодня Всемирный фонд дикой природы совместно с Правительством Казахстана реализует программу по возвращению хищника в Центральную Азию. В июне этого года представители Минэкологии РК, WWF и резервата «Иле-Балхаш» обсудили планы по строительству центра реинтродукции.

Идею восстановления популяции хищника в научном сообществе обсуждали более десяти лет, сейчас о ней знает широкий круг людей и это, несомненно, дает импульс двигаться дальше и продолжать трудиться во благо дикой природы и животных. Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025-м году. И к следующему саммиту тигриных стран станет уже на одну больше.

«В 2018 году был создан природный резерват «Иле-Балхаш», его общая площадь составляет 415 тыс. га. Он находится в Балхашском районе Алматинской области

Для полноценной работы государственный резерват был оснащен современной техникой и оборудованием, также построены специальные кордоны и рейнжерские центры», - отметил Григорий Мазманянц.

По его словам, еще в начале 2000 годов проводились комплексные экспедиции по оценке всего ареала тигра на территории Центрально Азии. Наиболее перспективным местом возможной реинтродукции были определены дельта реки Или и Южное Прибалхашье. Уже после ряда исследований они пришли к выводу, что наиболее перспективное место для реинтродукции – территория Южного Прибалхашья.

Помимо всего этого, в тигриную программу входит реинтродукция бухарского оленя, также планируется начать проект по реинтродукции куланов. Ведется работа по восстановлению тугайных лесов, так как за последнее десятилетие леса сильно пострадали от масштабных пожаров и недостатка воды в реке Или и озере Балхаш. Поэтому, чтобы завезти сюда животных, нужно восстановить леса, являющиеся для них домом.

«На данный момент - середина первого этапа программы. Успешно ведутся работы по восстановлению экосистемы, по охране территории, увеличению численности кабанов и косуль. Этим летом мы выпустили 61-го бухарского оленя и на сегодня с учетом первых выпусков оленей, проводимых с 2019 года, насчитывается более 150 особей. Мы рассчитываем, что к 2025 году территория будет подготовлена к приезду хищника», - пояснил спикер.

На территорию резервата «Иле-Балхаша» выпустят тигров из амурской популяции.

«Почему тигры из Амурского региона? Для выпуска в Прибалхашье будут использоваться тигры из амурской популяции на юге Дальнего Востока России. Одна из причин - климатический фактор, ведь погодные условия Дальнего Востока России и Южного Прибалхашья Казахстана наиболее близки друг к другу, и это позволяет рассчитывать на то, что животное сумеет быстро адаптироваться после переселения. Также еще в 2009 году международная группа биологов провела генетические исследования по образцам ДНК тигров из музеев Центральной Азии. Сопоставив их с другими видами хищников, ученые пришли к заключению, что ДНК тигров туранской и амурской популяции идентичны. Они, можно сказать, являются родными братьями. Разделение видов произошло не так давно и за это время каспийские (туранские) и амурские тигры не успели сформировать много отличий. Тем самым, используя тигра из амурской популяции, мы возвращаем абсолютно точно такого же тигра, как и тот, что раньше обитал на территории Центральной Азии», - прокомментировал Григорий Мазманянц.

Разработаны три этапа программы переселения тигров в Казахстан, а сама программа рассчитана на 35 лет.

«Первый этап является подготовкой территории. Он рассчитан на 6 лет и по его завершении ожидается, что экосистема будет способна поддерживать жизнеспособную популяцию тигра», - пояснил он.

Далее - выпуск самого тигра (второй этап). Его панируется завершить за 5-7 лет, обеспечив выпуск в количестве 10-20 животных.

«Завершающий этап - мониторинг успешности программы, где предполагается обеспечить детальный мониторинг состояния всей экосистемы с возможностью оперативного реагирования на обнаруживаемые проблемы, также внимание будет уделено успешности размножения и динамике численности тигров», - добавил директор Центрально-Азиатской программы WWF (Всемирный фонд дикой природы) Григорий Мазманянц.

На территории резервата также планируется построить визит-центр. По словам спикера, здесь у потенциальных туристов будет возможность познакомиться с историей и развитием особо охраняемой природной территории, интересными маршрутами, узнать о предстоящих турах, записаться на экскурсии и приобрести сувенирную продукцию. В ходе строительства центров и их дальнейшей работы фонд также использует опыт экспертов с Дальнего Востока.

По словам Григория Мазманянца, в случае успеха Казахстан станет одной из первых стран в мире, вернувшей тигра в регион, где его полностью истребили более полувека назад.

«Ранее программы восстановления его популяции реализовывали в пределах национальных границ и местах, пригодных для обитания этих кошачьих. Однако программа на территории Южного Прибалхашья предполагает восстановление обширных пойменных экосистем, как части исторического ареала дикого тигра, что делает ее уникальной и не имеющей аналогов», – сказал директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

К слову, сегодня, 29 июля, отмечается День тигра. Праздник был учрежден в 2010-м году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге. Тогда участники из 13 тигриных стран поставили себе цель за 12 лет увеличить численность вида в мире в дикой природе вдвое (на тот период она оценивалась в 3200 особей) и встретиться в 2022 году. На форуме будут объявлены результаты учетов тигров в разных странах.









Фото: WWF















