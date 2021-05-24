НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему для производства вакцины «Спутник V» выбрали площадку Карагандинского фармзавода, пояснил генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса Сергей Барон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«История началась в ноябре. Это было напряженное время – весь 2020 год. Все понимали, что вакцина – самый эффективный и единственный способ борьбы с пандемией. Несколько стран начали сразу же разработку. Сам процесс разработки вакцины достаточно длительный, но с учетом ситуации с пандемией несколько стран в достаточно короткий срок зарегистрировали и вывели на рынок свои вакцины, в том числе и российскую вакцину «Спутник V». В ноябре между Президентами наших стран – Казахстаном и России была достигнута договоренность о сотрудничестве в области вакцинации. Тогда же группа экспертов из разработчиков вакцины – Российский фонд прямых инвестиций совместно с группой экспертов Министерства здравоохранения Республики Казахстан провели обзор, побывали на всех крупных предприятиях Казахстана, чтобы определиться, где возможно локализовать производство этой вакцины», - пояснил генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса.

По его словам, производство вакцины можно разделить на два этапа: генно-инженерное выращивание белков, их очистка. Второй этап – производство готовой формы вакцины.

«Что касается первого этапа, готовые мощности есть в нескольких странах. На тот момент в Казахстане таких биотехнологических мощностей не было. Могу заметить, что сейчас строится в Отаре современное предприятие по производству полного цикла вакцины. Что касается второго этапа - производство готовой вакцины, то в Казахстане мы оказались единственным готовым к этому предприятием, потому что мы уже производим биотехнологические продукты, знаем, как с ними работать. Так наша площадка была выбрана для локализации производства вакцины», - отметил Сергей Барон.

Ранее Сергей Барон прокомментировал увеличение интервала между первой и второй дозой вакцины «Спутник V», а также рассказал о производстве вакцины и о том, почему для этого был выбран Карагандинский фармзавод. Также он сообщил, что в июне фармкомплекс планирует произвести более 1,5 млн доз вакцины.