Почему дети уходят из дома, рассказали жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Жамбылской области рассказали о побегах детей из дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента, за четыре месяца этого года зарегистрировано 60 фактов ухода подростков из дома. За аналогичный период прошлого года - 32. Ввиду продолжительного исчезновения отдельных подростков заведено девять розыскных дел. Все подростки найдены и возвращены родителям.

Дети не всегда могут объяснить причину побега или попросту стыдятся своего поступка. Однако анализ статистики уходов показал, что основными причинами являются конфликтные ситуации в семье, занятость родителей, отсутствие контроля за досугом и связями детей. Небольшую долю составляют маленькие дети, которые заблудились в силу своего возраста, рассказали в ведомстве.

«Департамент полиции Жамбылской области просит взрослых проявлять бдительность, следить за досугом и дружескими связями своих детей. Не оставлять их без присмотра позднее 22.00 и не допускать их бесцельное бродяжничество. Халатность родителей может стать причиной совершения противоправных действий, как в отношении несовершеннолетних, так и с их участием», - обратился к жамбылцам начальник управления криминальной полиции Ардак Мадимаров.

В случае ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родители могут быть привлечены к ответственности по двум статьям - 127 и 140 УК РК КоАП РК, предусматривающим штраф от 10 до 200 МРП, исправительные работы или арест, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.