Почему детей возвращают в детдома, объяснили в Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный эксперт Комитета по охране прав детей Жанна Сарсембаева прокомментировала случаи возвратов детей семьями обратно в детдома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, возвраты детей есть. Но небольшое количество и по объективным причинам. К примеру, это связано с болезнью опекуна, болезнью ребенка, ухудшением материального положения опекуна, или каких-то других объективных причин», - сообщила Жанна Сарсембаева журналистам после совещания по вопросам трансформации детских учреждений интернатного типа.

По ее словам, детей с особыми потребностями усыновляют также охотно, как и обычных.

«Заболевания у детей с особыми образовательными потребностями тоже бывают разными – тяжелые, средние и легкие формы. Я бы не сказала, что усыновляют только абсолютно здоровых детей, наши граждане усыновляют детей с различными заболеваниями, в том числе и с особыми потребностями», - отметила спикер.

«Если ребенка взяли под опеку, попечительство или патронат, то согласно правилам, опекуны предоставляют отчеты два раза в год о жизни и условиях проживания ребенка. Посещают семьи специалисты из органов по опеке и попечительству (МИО), заранее согласовывая дату посещения. Это же семья, туда нельзя ворваться, когда захотелось», - пояснила Ж. Сарсембаева.