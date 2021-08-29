Почему день закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечается во всем мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2010 года в мире ежегодно отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, объявленный резолюцией 64/35 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой в ходе 64-й сессии 2 декабря 2009 года. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается на официальном сайте ООН, с инициативой принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила Республика Казахстан, с тем, чтобы отметить закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона.

Также отмечается, что после провозглашения этого Дня многочисленные двусторонние и многосторонние усилия на правительственном уровне, а также широкие движения гражданского общества и усилия Генерального секретаря ООН помогли продвинуть вперед дело запрещения ядерных испытаний.

Почему именно Казахстан озвучил обеспокоенность мировой общественности, выступив с такой резонансной инициативой?

Еще до провозглашения Казахстана суверенным государством, 29 августа 1991 года, Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев подписал Указ № 409 «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона». Это было незадолго до окончательного развала СССР, когда многие союзные республики вышли из Союза, и центр уже, фактически, терял контроль над страной. Поэтому, Первый Президент-Елбасы Н.Назарбаев должен был проявить решительность и взять на себя полную ответственность за республику. Закрытие Семипалатинского ядерного испытательного полигона стало одним из первых решительных и, по-настоящему, суверенных шагов Елбасы.

Напомним, на Семипалатинском полигоне испытания ядерного оружия проводились с 1949 по 1989 год, причем до 1963 года проводились и надземные взрывы, наиболее опасные для населения и окружающей среды. Здесь, в общей сложности, было произведено 468 взрывов, суммарная мощность которых в 2,5 тысячи раз больше мощности бомбы, сброшенной на японский город Хиросиму в 1945 году. Четверть всех испытаний ядерного оружия в мире была проведена именно на Семипалатинском полигоне. Пострадавшими от испытаний признано 1,3 миллиона человек.

Следует отметить, что Нурсултан Назарбаев уделял внимание проблемам полигона еще до того, как был избран Президентом республики, работая в должности председателя Совета министров Казахской ССР. 1 марта 1989 года он создал республиканскую комиссию по наблюдению за экологической обстановкой в Семипалатинской области. Это было связано с тем, что в феврале того года, после очередного испытания радиоактивное облако вырвалось в атмосферу и накрыло ряд близлежащих посёлков. 30 мая Нурсултан Назарбаев озвучил проблемы Семипалатинска с трибуны Съезда народных депутатов СССР. Это выступление ухудшило его отношения с высшим руководством СССР, но Елбасы твердо настаивал на необходимости прекращения ядерных испытаний.

Говоря об антиядерных инициативах Казахстана, нельзя не вспомнить общественное движение «Невада-Семипалатинск», лидером которого был Олжас Сулейменов. Это движение призывало к прекращению ядерных испытаний и Советский Союз, и Америку. Благодаря широкой народной поддержке, в 1989 году движению удалось остановить на Семипалатинском полигоне 11 взрывов, из запланированных 18. Состоялось 7 испытаний, последний взрыв прозвучал 19 октября.

«Движение, объединившее ученых, писателей, служащих, рабочих и многих людей самых разных возрастов, внесло огромный вклад в борьбу за закрытие Семипалатинского ядерного полигона и приостановку деятельности других испытательных полигонов мира. Велика заслуга Олжаса Сулейменова в антиядерном движении», – такую оценку движению и его лидеру дал Первый Президент Казахстана.

Провозглашение Международного дня действий против ядерных испытаний дало толчок ряду важных событий, относящихся к целям и задачам антиядерного движения, в целом. Отметим наиболее важные из них.

В 2018 году:

США и Россия достигли лимитов в соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Новый договор о СНВ).

В Нью-Йорке состоялось второе неофициальное консультативное совещание Подготовительной группы высокого уровня по Договору о запрещении производства расщепляющегося материала (ДЗПРМ).

В Женеве состоялась вторая сессия Подготовительного комитета Конференции по обзору реализации положений Договора о нераспространении ядерного оружия, которая пройдет в 2020 году.

В 2019 году:

Встреча на высшем уровне между лидерами Корейской Народно-Демократической Республики и Соединенных Штатов Америки состоялась в Ханое, Вьетнам.

В Женеве состоялось третье совещание Группы правительственных экспертов для рассмотрения роли контроля в продвижении ядерного разоружения.

В Нью-Йорке состоялась третья сессия Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 2020 года.

Исламская Республика Иран объявила о своем намерении более не принимать на себя обязательства по некоторым положениям Совместной комплексной программы действий (СВПД), если только ее требования не будут выполнены остальными сторонами СВПД.

Саммит лидеров Корейской Народно-Демократической Республики и Соединенных Штатов Америки состоялся в демилитаризованной зоне Кореи.

В Нью-Йорке состоялась первая сессия Конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 74/50 об учреждении Группы правительственных экспертов для дальнейшего рассмотрения вопросов контроля за ядерным разоружением.

В 2020 году:

Германия, Соединенное Королевство и Франция передали вопрос о поэтапном отказе Исламской Республики Иран от обязательств в ядерной области в рамках Совместной всеобъемлющей программы действий в Совместную комиссию СВПД, сославшись на механизм урегулирования споров, предусмотренный в соглашении.

Исламская Республика Иран передала вопросы осуществления соглашения с группой Е3 (Германия, Соединенное Королевство, Франция) в Совместную комиссию СВПД, сославшись на механизм урегулирования споров, предусмотренный в соглашении.

В ООН сдана на хранение 50-я ратификационная грамота Договора о запрещении ядерного оружия.

В 2021 году:

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) официально вступил в силу.

Договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Новый договор о СНВ) был продлен на дополнительный пятилетний период до 4 февраля 2026 года.

В Вене начались переговоры между участниками СВПД и Соединенными Штатами о возвращении к полной реализации Соглашения.

В Женеве состоялось первое заседание Группы правительственных экспертов по проверке ядерного разоружения.

Соединенные Штаты и Российская Федерация опубликовали Совместное президентское заявление о стратегической стабильности по итогам саммита двух президентов в Женеве.

Как отмечали многие международные эксперты, консенсусное принятие Генеральной Ассамблеей резолюции о провозглашении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний является еще одним признанием роли Казахстана и вклада Елбасы в дело сокращения ядерных вооружений, укрепления глобальной стабильности и обеспечения равной и неделимой безопасности для всех.

В апреле 2010 года в Вашингтоне прошла Вторая сессия Глобального саммита по ядерной безопасности.

«На прошедшем саммите все говорили, что Казахстан имеет моральное право, Казахстан является лидером в борьбе за нераспространение ядерного оружия. Конечно, все знают, что мы закрыли Семипалатинский ядерный полигон. Тем более, накануне Генсек ООН был там. И то, что мы в свое время добровольно отказались от ядерного оружия. Вот сейчас, через много лет, подтверждается правильность наших шагов. Благодаря этому, есть доверие и уважение к Казахстану. И это принесет нам большие дивиденды в смысле доверия к Казахстану со стороны бизнеса, со стороны государств, со стороны Правительств. И это очень важно», – сказал, выступая с трибуны Саммита, Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев.



Фото: hisky.kz