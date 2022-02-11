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Почему дельфинарии запретят только с 2029 года - объяснение Минэкологии

11 Февраля 2022 16:21
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Почему дельфинарии запретят только с 2029 года - объяснение Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова пояснила, почему дельфинарии закроются с 2029 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно законопроекту, лишь с 2025 года будут закрыты контактные зоопарки, передвижные зверинцы, а с 2029 года передвижные океанариумы, дельфинарии и выставки животных. Почему некоторые нормы вступают через такой долгий срок?» - спросил журналист во время пресс-конференции в СЦК.

«Что касается дельфинариев, которые закрываются с 2029 года, в стране есть единственный дельфинарий в Алматы. Учитывая, что там два дельфина афалина, мы подумали, что их возвращать в естественную среду обитания просто негуманно. При перевозке они два дня находятся в пути, и это - жестокое обращение с животными. Поэтому мы такой долгий срок дали - до 2029 года для дельфинариев, учитывая то, что это практически естественная смерть», - пояснила Алия Шалабекова.

Вице-министр также уточнила, что с 2029 года запрещается функционирование только дельфинариев, а все остальные перечисленные в законе культурно-зрелищные места содержания животных закрываются с 2025 года.

«Почему так было сделано? Владельцы бизнеса должны будут создать животным условия для того, чтобы они были защищены от жестокого обращения. Поэтому, мы бизнесу даем возможность и время для того, чтобы животные были пристроены либо в зоопарки, либо в реабилитационные центры или приюты», - отметила Алия Шалабекова.

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#Экология   #Минэкологии   #Животные  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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