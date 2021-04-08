Почему часть вузов лишили лицензий, объяснил Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал причины, по которым часть вузов лишились лицензий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если год назад в стране готовили педагогов 86 вузов, то на сегодняшний день более 60 вузов готовят по такой специальности. Это тоже важно. Сегодня мы видим, что, к сожалению, не все эти 86 вузов имели возможность готовить качественные кадры. Также и по специалистам по IT-сфере и медицинской части, где мы также отозвали лицензии. Соответственно, ведем работу, чтобы профилизировать вузы, чтобы они готовили по тем направлениям, где способны обеспечить необходимое качество», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, сам процесс лишения лицензий сегодня претерпел значительные изменения.

«Мы понимаем, что вузы открывались, они вкладывали свои финансовые средства. В последние годы сам этот процесс претерпел изменения. Если 5-7 лет назад можно было просто в МОН прийти, проверить, лишить лицензию, то сейчас это очень детально регламентированный процесс. Мы вывешиваем список вузов, которые должны быть проверены, это не так, что произвольно МОН выбирает, существует система оценки рисков, по которой определяется перечень. Есть также перечень вопросов и направлений, которые проверяются. Проверка проходит, дается возможность для устранения этих нарушений, спустя время мы еще раз проверяем», - отметил министр.

«Если окажется, что эти же нарушения не устранены, то мы приходим еще раз. Процесс долгий. Достаточно времени дается, чтобы добросовестные вузы могли исправить ошибки и принять меры. По тем, где мы не видим понимания, то приходится лишать лицензии и обращаться в суд. Проходят потом долгие судебные процессы, но суд признает нашу позицию правильной и законной», - заключил А. Аймагамбетов.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о дальнейшей судьбе студентов вузов, которые были лишены лицензии.

Также он сообщил, что в 2021 году в Казахстане выделят более 51 тысячи грантов на бакалавриат и более 13 тысяч на магистратуру.