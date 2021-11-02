Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изменение погодных условий в Нур-Султане сказалось на работе служб такси, в частности их тарифов. С раннего утра горожане пишут о том, что цены на такси «взлетели», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию прокомментировали в Ассоциации транспортников столицы.

«Сегодня более 80% услуг такси потребители получают через мобильные сервисы по заказу такси (Яндекс, ДиДи, Индрайвер) у частных автовладельцев, осуществляющих деятельность без регистрации, то есть не легально. Частные автовладельцы соблюдают правила и требования, устанавливаемые самими мобильными сервисами. Ценообразование работает через алгоритмы, устанавливаемые мобильными сервисами. Это базовые расценки за подачу, за 1 км в пути, за 1 мин в пути, плюс умножаются на коэффициенты, которые зависят от текущего спроса и наличия автомобилей на линии, готовых принять заказ. Соответственно большинство частных автовладельцев не готовы были выехать в связи с погодными условиями (возможно, не успели переобуться) и сработал повышающий коэффициент», - сказал председатель Ассоциации транспортников города Нур-Султана Медет Курманов.

По его словам, такое часто происходит в морозы и часы пик.

«Да, частных автовладельцев невозможно заставить и планировать выйти работать в определённое время, поэтому повышение цен - это как мера мотивации подключиться и заработать. Срабатывает алгоритм на повышенный спрос и малое предложение. Данное обстоятельство показывает зависимость в управлении организации перевозок такси иностранными игроками и рисками для горожан не получить услуги либо повышение цен», - пояснил спикер.

Медет Курманов также ответил, куда могут пожаловаться горожане при повышенном тарифе такси.

«Организацией перевозок такси в столице занимается управление транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. Все вопросы задать данному госоргану можно через I-Komek либо напрямую. Также жалобы можно направить в департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Нур-Султану. Ассоциация ведет работу лишь среди своих членов, которые зарегистрированы в акимате как перевозчики и ведут деятельность с соблюдениями правил перевозок. Наши парки в основном обслуживают не более 5% рынка и это в основном корпоративные клиенты. В плане развития рынка и повышение сервиса, то здесь мы периодически направляем наши предложения в акимат города, не всегда они находят реализацию», - добавил он.