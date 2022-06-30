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Почему бы не пересмотреть - депутат о дате празднования Дня столицы
30 Июня 2022 16:11

Почему бы не пересмотреть - депутат о дате празднования Дня столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Акмарал Альназарова выразила мнение по поводу пересмотра даты празднования Дня столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День столицы в любом случае нужен. Я думаю, почему бы не пересмотреть. Наверное, это дело будущего, чтобы пересмотреть и непосредственно к каким-то историческим датам привязать День столицы», - сказала Акмарал Альназарова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Также журналисты задали вопрос относительно празднования 1 декабря Дня Первого Президента.

«Мы выбрали путь демократичного развития нашей страны, мы должны идти по нему (…) Этот вопрос (празднование 1 декабря - прим.) будет решаться, возможно будет переформатироваться этот праздник», - выразила мнение сенатор.


Фото: senate.parlam.kz

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Автор:
Корреспондент

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