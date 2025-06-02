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    14:45, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Почему бухгалтеры в Атырау часто ошибаются с зарплатами

    В учреждениях здравоохранения, образования и спорта Атырауской области продолжают выявлять случаи нецелевого использования средств, выделенных на заработную плату, сообщает корреспондент Kazinform.

    зарплата работа деньги
    Фото: freepik

    Как рассказала начальник отдела департамента внутреннего государственного аудита по области Саягуль Сапарова, с помощью системы «Онлайн-бюджетный мониторинг» проанализированы 63 школы, восемь спортшкол и шесть медорганизаций. Общая проверенная сумма — 132 млрд тенге.

    Крупные нарушения

    • В прошлом году в интернате им. Шарипова (посёлок Доссор, Макатский район) на карточные счета главного бухгалтера и директора перечислили 8,1 млн и 11,7 млн тенге соответственно. Позже бухгалтер вернула 2,72 млн тенге, директор — 810 тыс.
    • Похожие случаи обнаружены в школах Исатайского района, специализированной гимназии-интернате им. Тлендиева в Атырау и школах № 37, 42, 8, 43 и гимназии № 44.
    • В январе этого года из-за сбоя в 1С и неверного ИИН сотруднику школы им. А. Жангелдина ошибочно перечислили 1 627 156 тенге; половину суммы уже вернули. Аналогичные ошибки выявлены и в школах № 16 и № 5 Жылыойского района.

    Почему случаются ошибки

    По данным департамента аудита, одна из главных причин — кадровый дефицит. Многие бухгалтера ведут учёт сразу в нескольких школах, что противоречит Трудовому кодексу.

    В области не хватает 431 бухгалтера, 89 экономистов и 55 финансистов.

    Безработные специалисты зарегистрированы в районах: Курмангазы — 40, Махамбет — 36, Жылыой — 30, Кызылкогинский — 23, Макатский — 12, Исатайский — 10, Индерский — 8. Управлению образования направлены письма с требованием устранить нарушения, ответ пока не получен.

    Другие факты

    • 20 марта сотруднику противочумной станции по ошибке начислили 9 750 555 тенге: неверно рассчитали процент надбавки за совмещение должности механика. 9 606 108 тенге уже возвращены.

    • В 2024 году аудиторы провели 59 проверок и выявили нарушения на 34,4 млрд тенге, из них 29,6 млрд — финансовые.

    • Камеральный контроль охватил 17 450 госзакупок; нарушения найдены в 4 702 закупках на 45,3 млрд тенге. К ответственности привлечено 672 должностных лица, штрафы составили 45 млн тенге (взыскано 42,4 млн).

    Учреждениям выданы предписания об устранении нарушений и наказании виновных; 41 сотрудник уже привлечён к дисциплинарной ответственности.

    Теги:
    Бюджет Атырауская область Атырау Зарплата
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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