Почему British Petroleum ушла из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему компания British Petroleum ушла из Казахстана, рассказал заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«British Petroleum уже довольно долгое время не присутствует в Казахстане. British Petroleum в 2009 году вышла из проектов Карачаганак и КТК, это было связано с тем, что такая стратегия была на тот момент», - сказал Даурен Карабаев в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер добавил, что в 2019 году компания изъявила желание рассмотреть потенциальное вхождение в нефтегазовые проекты в Казахстане.

«Усилия нынешнего менеджмента Казмунайгаза были направлены на то, чтобы рассмотреть и найти какие-то возможности для сотрудничества с British Petroleum , потому что это однозначно положительный фактор для Казмунайгаза и всей нефтегазовой отрасли Казахстана», - сообщил Даурен Карабаев.

Спикер добавил, что после был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с British Petroleum.

«В мае 2019 года компания рассматривала потенциальное вхождение в нефтегазовые проекты на суше и на море. Однако она не вошла в какие-либо проекты, это было просто на этапе рассмотрения. Недавно в связи с изменением цены на нефть, с пандемией коронавируса, ее планы поменялись и она своим письмом принесла нам свои извинения и сообщила, что в ближайшее время не будет рассматривать проекты в Казахстане», - добавил Даурен Карабаев.