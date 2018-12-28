Почему бизнесмены дважды не смогли приватизировать рынок «Шапагат» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НК «СПК «Astana» Нурлан Жакыпов рассказал о деталях проведенных тендеров по приватизации столичного рынка «Шапагат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда тендер был проведен в первый раз 11 декабря, заявился лишь один участник - по условиям проведения данного приватизационного процесса, необходимо, как минимум два участника. Мы «переобъявились» второй раз и усилили покрытие в прессе. Пришло уже два участника, у одного из них с документами все было в порядке, у второго было несоответствие с тендерной документацией. Поэтому тендер вновь не состоялся», - сказал спикер на брифинге в акимате.



Он рассказал о действиях, которые намерены предпринять в организации, чтобы исправить ситуацию.



«Наши дальнейшие шаги: соберется тендерная комиссия, возможно, будут внесены изменения в условия тендерной документации и следующий тендер будет объявлен уже в 2019 году, в начале января. Если все пойдет по плану, и все заинтересованные участники правильным образом внесут всю необходимую документацию, то думаю, к концу января у нас будет понимание по победителю тендера. И до 1 квартала мы закончим все необходимые процедуры», - заверил Н. Жакыпов.



По его словам, рынок «Шапагат» является прибыльным, чистая прибыль составила в 2017 году чуть менее 80 млн тенге.



«Интерес со стороны бизнес-сообщества есть, просто мы зарегулированы правилами по приватизации. Приватизация идет через платформу единого учетного центра для ого, чтобы избежать злоупотреблений и вероятных коррупционных рисков. Мы все вывешиваем через электронный портал, и вся документация от потенциально заинтересованных бизнесменов, которые проявляют интерес к приватизации данного рынка, поступает через электронный ЕУЦ при Минфине. Мы понимаем, что «Шапагат» является очень важным элементом для СПК и для города, в части мониторинга цен на социально значимые товары. Наценка здесь составляет не более 10% от закупочной цены», - заключил Н. Жакыпов.



Напомним, в ноябре текущего года столичный рынок «Шапагат» был выставлен на торги. Однако, по указанным выше причинам, довести до конца процесс приватизации не удалось.