Почему беременным рекомендуется прививаться от COVID-19 - ответ акушера-гинеколога

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель главного врача Кокшетауской поликлиники по акушерству и гинекологии Жулдыз Алпилам рассказала, почему важно беременным женщина получить прививку от коронавируса. Она считает, лучше пройти вакцинацию во время или до беременности, чтобы в большей степени обезопасить женщину и ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Как объяснила врач, беременность в организме женщины уже сама по себе вызывает много физиологических изменений.

«Это иммуносупрессивное состояние в связи с ношением ребенка, это гиперкоагуляция, когда у беременных женщин гормон прогестерон повышается. С ростом матки немного сдавливается грудная клетка, экскурсия в легких нарушается и полной грудью женщина не может дышать уже в третьем триместре», - рассказала Алпилам.

Чтобы в большей степени обезопасить себя и будущего малыша, по мнению Жулдыз Алпилам, вакцинацию от коронавируса стоит пройти до или во время беременности.

«Если женщина до беременности не сделала вакцинацию против коронавируса, тогда лучше это сделать при беременности, в сроки 16-37 недель. Эта вакцина безопасная, женщина получит иммунитет к этому вирусу. Если вдруг организм встречается с живым вирусом, возможно, он перенесет это в бессимптомной форме», - уточнила врач.

В большинстве случаев беременные женщины соглашаются и осознают важность прививки. Но, по словам Жулдыз Алпилам, их отговаривают окружающие, сестры, братья, мужья.

«К сожалению, у нас не всегда есть возможность разговаривать со всеми членами семьи. Поэтому я очень прошу окружающих очень внимательно отнестись к этому вопросу, так как за текущий год по области 1 120 беременных женщин заболели коронавирусом, 52 женщины находились в критическом состоянии. К сожалению, мы потеряли пятерых», - заключила врач.