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    14:45, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Почему банкоматы не принимают новые купюры

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК объяснили ситуацию, когда банкоматы не принимают купюры нового образца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Банки второго уровня и субъекты бизнеса (например, операторы платежных услуг) самостоятельно проводят настройку автоматических устройств по приему и выдаче той или иной банкноты. Выпущенная циркуляционная (регулярная) банкнота номиналом 20 000 тенге нового образца имеет обновленный дизайн и инновационные защитные элементы», - сообщили в Нацбанке в ответ на запрос Казинформа.

    Как отметили в финрегуляторе, банкам второго уровня и субъектам бизнеса может потребоваться определенное время для адаптации и настройки автоматических устройств приема и выдачи банкнот.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана 1 октября 2022 года выпускает в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 тысяч тенге. Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155x79мм.

    На лицевой стороне изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент «Қазақ Елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента «Басқұр» и цифра «30», символизирующая годы Независимости. На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана для mail.ru
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