Почему банкоматы не принимают новые купюры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК объяснили ситуацию, когда банкоматы не принимают купюры нового образца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Банки второго уровня и субъекты бизнеса (например, операторы платежных услуг) самостоятельно проводят настройку автоматических устройств по приему и выдаче той или иной банкноты. Выпущенная циркуляционная (регулярная) банкнота номиналом 20 000 тенге нового образца имеет обновленный дизайн и инновационные защитные элементы», - сообщили в Нацбанке в ответ на запрос Казинформа.

Как отметили в финрегуляторе, банкам второго уровня и субъектам бизнеса может потребоваться определенное время для адаптации и настройки автоматических устройств приема и выдачи банкнот.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана 1 октября 2022 года выпускает в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 тысяч тенге. Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155x79мм.

На лицевой стороне изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент «Қазақ Елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента «Басқұр» и цифра «30», символизирующая годы Независимости. На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.