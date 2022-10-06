Почему Азат Перуашев решил не участвовать в президентских выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Ақ жол», депутат Мажилиса Азат Перуашев объяснил свое решение не выдвигать кандидатуру на внеочередные президентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку прозвучали предложения, скажу, почему я сам не баллотируюсь. Есть вещи, когда надо свои амбиции придерживать и надо разбираться в иерархии ценностей, приоритетах, что для вас важнее. 90% из вас предприниматели. Люди, которые состоялись сами, другим работу дают, платят налоги, служат честно своему государству. Вы делаете большое дело», – сказал Азат Перуашев на съезде партии.

Ранее членами партии рассматривались четыре варианта: журналист Сандугаш Дуйсенова, депутат Мажилиса Серик Ерубаев и председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ақ жол», предприниматель Аскар Садыков. Кроме того, как отметил А. Перуашев, некоторые члены партии предложили поддержать кандидатуру действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В итоге Демократическая партия «Ақ жол» выдвинула кандидатом на внеочередные президентские выборы действующего Президента РК Касым-Жомарта Токаева.