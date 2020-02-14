Почему автомобилям на газе запретили въезд на закрытые стоянки, разъяснили в КЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О внесенных изменениях в правила пожарной безопасности в части запрета въезда на закрытые стоянки автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, разъяснил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В декабре 2019 года было принято Постановление Правительства, в которое внесены изменения и дополнения в действующие правила пожарной безопасности РК, в части которых был введен запрет на въезд автотранспортных средств, работающих на газе. Я хотел бы остановиться на том, почему мы пошли на принятие таких мер. В 2019 году анализ последних трех лет по количеству пожаров с участием автотранспортов, работающих на газе, показал ежегодный рост пожаров. По статистике ежегодно по стране на транспортных средствах происходят порядка 2,5 тысячи пожаров. За три года на транспортных средствах, работающих на газе, произошло 374 пожара , в том числе были человеческие жертвы», - сказал Владимир Беккер в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что количество пожаров в стране ежегодно растет. Так, если в 2016 году с участием транспортных средств, работающих на газе, произошло 64 пожара, то в 2017 - уже 80, а в 2018 году увеличилось до 100.

«Более того, очень часто стали поступать жалобы граждан на запах газа в паркингах встроенных жилых домов. Мы неоднократно выезжали в паркинги и установили, что действительно есть случаи, когда автомобили при утечке газа представляют реальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации - пожара или взрыва. Все мы прекрасно знаем, что у нас есть происшествия с газом и в жилых домах. Газ достаточно опасен, взрывы газа, особенно на нижних этажах, приводят к разрушению зданий и сооружений», - подчеркнул глава Комитета.

По его словам, были проанализированы действующие строительные нормы на территории Казахстана.

«Было установлено, что строительными нормами РК запрещается стоянка и остановка автотранспортных средств в автопаркингах, встроенных и пристроенных к зданиям. В связи с чем нами был разработан проект по внесению и изменению в правила пожарной безопасности. Данный проект был направлен в Нацпалату предпринимателей. 13 декабря 2019 года было принято Постановление Правительства, которое ввело в действие с 1 января данные требования», - проинформировал Владимир Беккер.