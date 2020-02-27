Почему автобусы в Нур-Султане ездят только до 23:00, пояснил Бекмырза Игенбердинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава City Transportation Systems (бывшее название «Астана LRT» - прим. ред.) Бекмырза Игенбердинов рассказал, почему автобусы в столице ездят только до 23:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть у нас автобусные маршруты, которые заканчивают движение в 12:30. Надо на экономику посмотреть. Вы помните, мы в 2017 году запускали ночные маршруты. Было много откликов, мы планировали ЭКСПО, было лето, интенсивное ночное движение. Но, как показала практика, после 01:00 ночи автобусами пользовались единицы. Парк не может работать в убыток себе. Это либо должен на себя нагрузку взять местный исполнительный орган, либо стоимость ночного проезда должна быть чуть ли не на уровне такси», - сказал Бекмырза Игенбердинов на выставке-конференции «Развитие транспортного комплекса столицы: вчера, сегодня, завтра».

По его словам, возить несколько человек ночью и за базовую стоимость нерентабельно.

«Соответственно, здесь я вам скажу по переходу ряда маршрутов на время ближе к 24:00, к 1 часу ночи. Мы тот анализ проводим, работаем с нашими районными акиматами, где собираем полностью информацию. Все это анализируется, цифруется, мы понимаем, что здесь уже нужно добавлять графики. Если они заканчивают, допустим, в 23:00, но есть потребность, тогда мы начнем проговаривать, что нужно добавлять графики, чтобы в 00:15 еще проезжали автобусы», - отметил спикер.

Кроме того, Б. Игенбердинов вновь заявил о нехватке водителей.

«Не хватает около 700 водителей, если мы говорим о трехсменной работе. Проблема большая. За последнее десятилетие потеряли тот формат подготовки специализированных водителей категории D. И большие сложности возникают с тем, чтобы набрать профессиональных, качественных водителей. Приходит очень много людей из центра квалификации, но порой многие элементарно правила дорожного движения сдать не могут. Есть профессионалы, которые приезжают из других городов, но, учитывая наш трафик, не могут ездить здесь. Потому что привыкли в своем городе, в спокойном режиме ездить», - подчеркнул он.

«Я думаю, что помимо закупа действующих автобусов, нам бы не мешало взять еще где-то 100 автобусов. А так, в перспективе до 2022 года обновить парк: надо будет, как минимум, до 500 автобусов», - добавил Б. Игенбердинов.