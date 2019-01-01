Почему авиакомпании отменяют рейсы в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рейсы отменяются в Алматы по решению авиакомпаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Алматы.

«Уважаемые пассажиры! - говорится в сообщении. - В связи с массовой отменой рейсов в праздничные дни, в том числе 31 декабря - в Стамбул, Астану, Москву, Ташкент, Урумчи, Сеул, Пекин, а также 1 января - во Франкфурт, Атырау, Астану, Москву, Караганду, Стамбул, Усть-Каменогорск, Душанбе, Ташкент, Костанай, Актау и другие, поясняем: Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, никаких ограничений на полеты нет, а рейсы отменены исключительно по решению авиакомпаний в связи с их низкой загрузкой.

Рекомендуем заранее уточнять информацию о своем рейсе в справочной аэропорта Алматы по номеру 270-33-33 либо в своей авиакомпании».