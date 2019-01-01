Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -22 °С
Алматы: -4 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почему авиакомпании отменяют рейсы в аэропорту Алматы

1 Января 2019 02:22 459
Поделиться:
Почему авиакомпании отменяют рейсы в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рейсы отменяются в Алматы по решению авиакомпаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Алматы. 

Новости по теме

Площадь аэропорта Алматы увеличится в 2,5 раза
В аэропортах Казахстана усилят досмотр пассажиров в праздничные дни Новые международные авиамосты наведет Семей после реконструкции аэропорта

«Уважаемые пассажиры! - говорится в сообщении. - В связи с массовой отменой рейсов в праздничные дни, в том числе 31 декабря - в Стамбул, Астану, Москву, Ташкент, Урумчи, Сеул, Пекин, а также 1 января - во Франкфурт, Атырау, Астану, Москву, Караганду, Стамбул, Усть-Каменогорск, Душанбе, Ташкент, Костанай, Актау и другие, поясняем: Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, никаких ограничений на полеты нет, а рейсы отменены исключительно по решению авиакомпаний в связи с их низкой загрузкой.

Рекомендуем заранее уточнять информацию о своем рейсе в справочной аэропорта Алматы по номеру 270-33-33 либо в своей авиакомпании».

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт, Алматы,
Поделиться:

Автор:

Айгуль Биданова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив