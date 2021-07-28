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Почему Ashyq не распространяется на госорганы и нацкомпании, объяснил глава Минздрава

28 Июля 2021 18:25
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Почему Ashyq не распространяется на госорганы и нацкомпании, объяснил глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Алексей Цой пояснил, почему Ashyq не действует в госорганах и национальных компаниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По последнему постановлению главного санитарного врача в распространении Ashyq исключение сделано для госорганов, национальных компаний. В чем логика такого решения?» - спросила журналист.

Министр ответил, что логика проста.

«Эти организации (сотрудники организаций - корр.) фактически все вакцинированы, более 90%. Сотрудники государственных органов тоже свыше 90% вакцинированы, поэтому здесь такой опасности мы не видим», - прокомментировал Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что лидеров проекта будут поощрять.

«В пяти городах сложная эпидемиологическая ситуация. По нашим соглашениям сфера услуг полностью приостанавливает работу в выходные дни. Объекты по Ashyq будут работать до 20:00 часов вечера. Мы должны стимулировать предпринимателей. Будут льготы для тех лидеров, объектов предпринимательства, которые следуют следующим правилам: работают открыто, сканируют всех посетителей, выдают чеки. Таких ответственных объектов предпринимательства около тысячи. Их работа будет продлена до 22:00 часов», - отметил Абылай Мырзахметов.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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