Почему аптеки прекращают свою деятельность и связано ли это с внедрением регулирования цен на лекарства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова ответила на высказывания в связи с массовым закрытием аптек в трех регионах Казахстана, а также рассказала о результатах анализа базы лицензиатов фармацевтической деятельности в части открытия и закрытия объектов по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет такого, что мы на все препараты установили очень низкие цены и из-за этого аптеки начинают закрываться. Что касается аптек, мы провели анализ в разрезе всех регионов. Было озвучено, что в трех регионах – Шымкенте, Туркестанской области и ВКО массово закрываются аптеки. Если исходить из исторических данных, то к примеру, в 2017 году было выдано 832 лицензии по Казахстану, а прекратили свою деятельность 180 объектов, то есть сдано 180 лицензий. В 2018 году выдано 939 лицензий, прекратили свою деятельность 230», - рассказала Людмила Бюрабекова корреспонденту агентства.

А по итогам текущей даты – за 9 месяцев 2019 года по республике было выдано 749 лицензий, а прекращена с июля по октябрь 141 лицензия. Как полагают в Минздраве, по итогам года также будет выдано около тысячи лицензий и ожидается прекращение около 200 объектов.

«Пока по цифрам, которые есть, у нас наоборот идет увеличение по получению лицензий на фармацевтическую деятельность. Что касается регионов, то в Восточно-Казахстанской области за 9 месяцев 2019 года выдано 155 лицензий, а прекращено с июля по октябрь в период ведения регулирования цен – 4. В Туркестанской области было выдано 98 лицензий, прекращена одна. В Шымкенте было выдано 145 лицензий, прекращено в период с июля по октябрь – 9», - проинформировала глава Комитета.

Вместе с тем, по сравнению с регионами, в столице активно развивают свою деятельность аптеки.

«В столице выдано 106 лицензий по итогам 9 месяцев, прекращено с июля по октябрь – 30 лицензий. У нас в столице очень много объектов розничной реализации. Мы также постоянно наблюдаем данные», - отметила она.

Людмила Бюрабекова также назвала главную причину касательно вопроса – в связи с чем аптеки прекращают свою деятельность.

«Это постоянный процесс, это – рынок, бизнес. Возможно, аптека открывается в неправильной локации с точки зрения маркетинга. У нас Кодексом также были перенесены сроки по внедрению стандартов надлежащих аптечных практик на 2023 год. Мы с аптеками проводим работу, времени не так много осталось, и им необходимо получить данный стандарт. Очень много аптек, которые получили лицензию до 2017 года и не соответствуют стандарту. Многие аптеки меняют дислокацию, закрывают те объекты, которые точно не соответствуют стандартам, чтобы открыть в соответствии с нашими стандартами», - подчеркнула Л. Бюрабекова.

По словам председателя Комитета, «аптеки не закрываются массово, а все действия происходят на фоне ежегодных цифр и практически не связаны с внедрением регулирования цен на лекарственные препараты».

«Сейчас эти цифры по закрытию увеличиваются, пока все стабильно. Это больше связано с усилением за нерецептурным отпуском. Да, где-то в определенных объектах нет врачей, которые выписывают рецепты. Мы в рабочем режиме решаем этот вопрос, чтобы врач помогал и раз в две недели смог выезжать район, осматривать пациентов и выписывать рецепты. Сейчас жалоб по рецептурным отпускам нет», - добавила спикер.

По данным Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, в целом по стране работают около 8 тысяч объектов фармацевтической деятельности по розничной реализации.

Напомним, в текущем году утверждены предельные цены на все лекарственные средства и Министерство здравоохранения наделено компетенцией регулирования цен на лекарства.