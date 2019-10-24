Почему американская модель медобразования не подходит казахстанским вузам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ректор Казахского национального медуниверситета им. Асфендиярова Талгат Нургожин рассказал о переходе вуза на литовскую систему образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения предложило для сотрудничества каждому университету успешные вузы Запада, которые могут поддержать и показать, как правильно должно работать медицинское образование. Конечно, мы в первую очередь выбрали университет Duke – он входит в 100 университетов мира. Однако не все владеют английским языком, есть языковой барьер. Кроме того, он находится далеко – в Америке. А американская система образования в большей степени не подходит к нашей образовательной системе», - сказал Талгат Нургожин на форуме Digital Health Astana 2.0 по цифровизации.

Для того, чтобы ее внедрить, по его словам, нужно полностью поменять всю образовательную систему – от школы до университетов.

«Поэтому мы больше потянулись к Европе, а из европейских стран мы увидели партнера в Литовском университете наук здоровья. Потому что этот университет и в советское время был вузом высокого уровня. Кроме того, отходя от советской системы, он на протяжении 15 лет реформировал всю образовательную систему по направлению к западной. Таким образом, университет получил одобрение от Евросоюза и лицензию по медицинскому образованию. На сегодняшний день именно выпускники этого вуза работают в европейских странах. А врачи из Германии, Франции и других стран, уходят работать в Англию или Америку, где больше платят», - отметил спикер.

Т. Нургожин объяснил, в чем именно заключается помощь литовского университета.

«Сегодня литовский университет помогает нам в стратегическом направлении, в создании академической стабильности в образовательной системе. Изменения в образовательных программах должны учитываться во всех новшествах и технологиях, в инновациях, которые есть в современном мире. Мы много говорим об инновациях, но не все инновации внедряются в учебный процесс. Например, наши центры кардиохирургии и нейрохирургии – это мировые лидеры, они ничуть не хуже европейских аналогов», - заявил ректор.

Он сообщил, что сотрудничество длится уже на протяжении двух лет.

«Мы сотрудничаем два года. У нас была договоренность о том, что они будут направлять к нам одного управленца в наш вуз. Он курирует образовательную систему, науку, клиническую систему и корпоративное управление. Второе – мы перестроили стратегическое управление, а также меняем систему образования. С этого года мы перешли на интегрированную систему шестилетнего образования. Как в Европе, как в Азиатских и Тихоокеанских регионах», - заключил Т. Нургожин.