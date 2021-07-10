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    20:52, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Почему Алматы остался без света

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Массовые отключения электроэнергии в Алматы прокомментировали в компании АО «Алатау жарык компаниясы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В АО «Алатау жарык компаниясы» сообщили, что отключения электричества во многих частях города связаны не с их сетями, а с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС, которые тянутся с севера на юг.

    «В 17.39 часов 9 июля, в результате аварийного отключения транзитной линии 500 кВ «Север-Юг» АО «КЕГОК» (подстанция «Алма-500», поселок Узынагаш) произошло срабатывание системы противоаварийной автоматики САОН (Система Автоматического Отключения Нагрузки) на 44 подстанциях города, с последующим частичным отключением потребителей Алатауского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов», - отметили в компании.

    В 18.17 транзитная линия 500 кВ включена, после чего проводилось планомерное подключение потребителей. В 18.40 подключены потребители, питающиеся от 25 подстанций из 44 ПС.

    На данный момент ведутся работы по подключению других абонентов.

    «Приносим извинения перед горожанами за доставленные неудобства», - добавили в компании.



    Теги:
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