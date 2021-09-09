Почему алматинцы продолжают заражаться коронавирусом, рассказал Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал о причинах роста заражений коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, причинами роста заражений населения во время четвертой волны эпидемии являются:

- всеобщее снижение бдительности населения ввиду невидимости биологической угрозы. Граждане понимали весь масштаб опасности, только заразившись и попав в инфекционные стационары, а иногда потеряв близких в семье;

- чрезвычайно высокая контагиозность и патогенность «индийского» варианта вируса COVID-19, о чем свидетельствует регистрация «симптомных» больных около 95%, в отличие от «уханьского» - 50% и «британского – 81%»;

- организация населением, несмотря на запрет, массовых семейных мероприятий (тои, юбилеи и т.п.) в предприятиях общепита (чаще в пригородной зоне и в арендуемых коттеджах);

- продолжающиеся сомнения о пользе вакцинации частью граждан, несоблюдение масочного режима в общественных местах и в общественном транспорте;

- продолжающиеся заражения среди молодежи старше 20 лет обусловлены их большей мобильностью и тесным общением друг с другом на фоне низкой активности к иммунизации и пренебрежения масочно - социального режимов с последующим заражением членов семьи – они являются гипер-распространителями инфекции;

- формальный подход отдельных субъектов к допуску посетителей на свои объекты при обеспечении контроля «Ashyq» путем «чек-ин» на входных группах;

«С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации и тенденцией к снижению распространения КВИ, нами приняты определенные ослабления ограничительных мер с максимальным использованием возможностей цифровизации, включением объектов в программу «Ashyq», которые отражены в постановлении Главного государственного санитарного врача. Основные ограничительные меры в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией будут продолжены», - сказал он.