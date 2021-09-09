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    12:08, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почему алматинцы продолжают заражаться коронавирусом, рассказал Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал о причинах роста заражений коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, причинами роста заражений населения во время четвертой волны эпидемии являются:

    - всеобщее снижение бдительности населения ввиду невидимости биологической угрозы. Граждане понимали весь масштаб опасности, только заразившись и попав в инфекционные стационары, а иногда потеряв близких в семье;

    - чрезвычайно высокая контагиозность и патогенность «индийского» варианта вируса COVID-19, о чем свидетельствует регистрация «симптомных» больных около 95%, в отличие от «уханьского» - 50% и «британского – 81%»;

    - организация населением, несмотря на запрет, массовых семейных мероприятий (тои, юбилеи и т.п.) в предприятиях общепита (чаще в пригородной зоне и в арендуемых коттеджах);

    - продолжающиеся сомнения о пользе вакцинации частью граждан, несоблюдение масочного режима в общественных местах и в общественном транспорте;

    - продолжающиеся заражения среди молодежи старше 20 лет обусловлены их большей мобильностью и тесным общением друг с другом на фоне низкой активности к иммунизации и пренебрежения масочно - социального режимов с последующим заражением членов семьи – они являются гипер-распространителями инфекции;

    - формальный подход отдельных субъектов к допуску посетителей на свои объекты при обеспечении контроля «Ashyq» путем «чек-ин» на входных группах;

    «С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации и тенденцией к снижению распространения КВИ, нами приняты определенные ослабления ограничительных мер с максимальным использованием возможностей цифровизации, включением объектов в программу «Ashyq», которые отражены в постановлении Главного государственного санитарного врача. Основные ограничительные меры в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией будут продолжены», - сказал он.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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