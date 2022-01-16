Почему актюбинские школьники 1-2 классов будут учиться офлайн

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Со следующей недели согласно постановлению главного санитарного врача в связи с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу часть школ Актюбинской области перейдут на дистанционный формат обучения. О том, какие школы и классы будут учиться онлайн, рассказал сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель управления образования области Жолдас Батырхан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, с 13 января область вошла в «красную» зону по КВИ. Согласно постановлению санврача, на объектах образования с контингентом до 600 учащихся обучение будет проводиться в традиционном формате. В городских школах с более 600 учащимися будет принят дистанционный формат обучения (в сельских школах с более 600 учащимися – штатный формат обучения), при этом по решению администрации школ в 1-2 классах - штатный формат обучения, в 3-5 классах - дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения).

По словам руководителя управления образования Ж.Батырхана, городские школы с численностью учащихся более 600 человек перейдут на онлайн обучение. В частности, это школы 6 городов региона - Актобе, Алга, Кандыагаш, Хромтау, Шалкара и Эмбы.

«4 школы в Алге, 6 школ в городах Кандыагаш и Эмба, 4 школы в Хромтау, 6 школ в Шалкаре, 61 школа в Актобе с количеством учащихся более 600 человек будут учиться в онлайн формате. Первые и вторые классы будут учиться в традиционном формате. В прошлом году те, кто пошел в первые классы и учился дистанционно, у них проблемы в обучении, есть дети, кто во 2 классе букв не знает. Поэтому мы решили обучать детей 1 и 2 классов в обычном формате. 3-5 классы будут учиться в дежурных классах. От качества начального обучения зависит успеваемость в дальнейшем. В городах и селах, где школы небольшие - менее 600 учащихся - там будет традиционное обучение», - сказал Ж. Батырхан.

Также он добавил, что на время онлайн обучения нуждающихся школьников обеспечат необходимым оборудованием - планшетами или ноутбуками. Для этого необходимо сообщить свои потребности в организации образования.

Однако детские сады и дошкольные организации региона, по словам Ж.Батырхана, будут работать в штатном режиме.

В смешанном формате будут учиться студенты ссузов и вузов.

«С 24 января средние специальные учреждения образования, вузы вернутся с каникул, и студенты будут обучаться в смешанном формате. Лекции будут проходить онлайн, практические занятия в офлайн.

Организации дополнительного обучения, кружки будут работать с ограничением детей в группах.

Все санитарные средства имеются в достаточном количестве. Однако вход в школы будет проводиться по приложению «Ashyk». Родители только с «зеленым» статусом имеют возможность для входа в школу», - сказал Ж. Батырхан.

