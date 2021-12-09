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Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи

9 Декабря 2021 14:00
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Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область с 9 декабря вновь перешла в «красную» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщалось, с 9 ноября Акмолинская область по темпам распространения КВИ перешла из «желтой» в «красную» зону. На сегодняшний день это единственный регион Казахстана в этой зоне.

Всего за минувшие сутки в Акмолинской области зарегистрировано 64 новых случая КВИ.

«Подобные скачки наблюдаются, так как матрица эпидемиологической ситуации формируется из числа не только заболевших с лабораторно подтвержденным COVID-19 (U07.1), но и с вирусной пневмонией (U07.2), которых за последние сутки зарегистрировано 26 случаев, что и повлияло на переход в «красную» зону. Эпидемиологическая ситуация держится на контроле», - прокомментировали переход в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

Теперь, по словам санврачей, в течение семи дней будет вестись мониторинг заболеваемости КВИ, и только в случае роста заболеваемости лабораторно подтвержденным COVID-19 и вирусной пневмонией будет приниматься решение об усилении карантинных мер. А пока ограничения в течение семи дней будут действовать согласно требованиям «желтой» зоны.

Напомним, в течение месяца, с 9 ноября, регион находился в «желтой» зоне.

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#Акмолинская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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