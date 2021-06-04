Почасовые ограничения водоснабжения вводят в одном из жилмассивов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для ряда жилых домов, расположенных в Медеуском районе на Каменском плато, вводятся почасовые ограничения подачи холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это необходимо для обеспечения стабильного водоснабжения названного жилмассива в часы пикового водопотребления: с 7 до 10 часов и с 18 до 23 часов.

«Мониторинг процесса потребления воды в этом городском секторе показывает, что значительный её объём здесь используется для полива приусадебных участков и на другие хознужды, что приводит к сбоям в работе старой водопроводной сети, не рассчитанной на возросшие в последние годы нагрузки», - сообщили в ГКП «Алматы су».

Перерывы водоподачи будут происходить с 10 до 18 часов и с 23 до 7 часов утра для домов, находящихся на улицах Банковская, Кербулакская, пер. Кербулакский, Нефтянная, Олимпийская, Оспанова, Коніл Толкына, Тышканбаева, а также на территориях садоводческих товарищества Жантобе и Кайнар.

Как сообщалось ранее, стабильное водоснабжение жилмассива будет обеспечено с введением в эксплуатацию новых водозаборных сооружений и инженерных коммуникаций, проект строительства которых находится в стадии реализации.







