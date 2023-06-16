Побои детей в Шымкенте прокомментировали в Минпросвещения

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространилось видео, на котором видны на спинах детей синяки от побоев. По словам детей, их избили за невыученные хадисы, передает МИА «Казинформ».

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали инцидент.

«Произошедшее является прямым нарушением прав ребенка на защиту от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения и ставит под угрозу его безопасность и здоровье. Родителям рекомендуется уделять особое внимание обеспечению комплексной безопасности своих детей. Мы осуждаем поведение всех сторон, допустивших жестокое обращение с детьми. Дети никогда не должны подвергаться насилию», - сообщили в Комитете.

Данную ситуацию руководство Комитета держит на личном контроле и находится на связи с руководством Управления образования области, уполномоченным по правам ребенка в Шымкенте и органами внутренних дел.