Побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 в Алматы не зарегистрированы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врач-эпидемиолог управления общественного здоровья города Эльвира Ибрагимова рассказала о мерах профилактики COVID-19, в особенности остановилась на важности вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинация всегда была единой мерой профилактики таких заболеваний, как натуральная оспа, полиомиелит. Поэтому сейчас от данной инфекции (коронавирусной инфекции — прим. РСК) вакцинация является единственной мерой защиты. Если большая часть нашего города провакцинируется, мы сможем стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. У нас будет меньше регистрации данной инфекции», — подчеркнула в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы Эльвира Ибрагимова.

В рамках первого этапа вакцинацией уже охвачены 1 315 медицинских сотрудников.

«Как врач-эпидемиолог, я тоже была провакцинирована. В течение одного дня была реакция в виде температуры, озноба, которые длились один день, — эти реакции возможны и бывают после любой вакцины. На следующий день самочувствие было отличное. Мы отслеживаем всех сотрудников, получивших вакцины, и мы не зарегистрировали побочные эффекты», – отметила Эльвира Ибрагимова.

Вакцина транспортируется при температуре от -18 градусов. Эксперт обратила внимание на то, что от момента поставки вакцины до самой вакцинации строго соблюдаются все требования. В поликлиниках Алматы закуплены морозильные камеры для хранения вакцины, отслеживается весь процесс и проводится строгий контроль от момента доставки вакцины в медорганизацию до проведения вакцинации. За всем процессом следят независимые наблюдатели.

«На собственном опыте я убедилась, все требования по вакцинации строго соблюдаются. К этому очень серьезно относится вся медицинская общественность. Выдерживаются все правила. Люди подготовлены, не надо бояться. Многие люди сейчас желают провакцинироваться, потому что они понимают, чем переносить повторно заболевание, лучше получить вакцину», — отметила она.

Напомним, с 1 февраля 2021 года в Алматы стартовала поэтапная вакцинация от COVID-19.