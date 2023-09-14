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    20:15, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Побег совершила подозреваемая в мошенничестве жительница Шымкента

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    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Жительница Шымкента, подозреваемая в мошенничестве, на данный момент скрывается от полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    По данным полиции, жительница Шымкента Феруза Корчиева, 1983 г.р., обманула граждан на 12,7 млн тенге. Пообещав освободить имущество знакомого от залога, взяла у него крупную сумму денег, после чего перестала выходить на связь.
    Факт полицейские зарегистрировали по ч. 4 ст. 190 УК РК .

    «В настоящее время она скрывается от органов уголовного преследования. Ранее женщина была доставлена на карете скорой помощи в больницу в связи со здоровьем и сбежала из медучреждения», - сообщает полиция.

    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Шымкент для mail.ru Правоохранительные органы
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