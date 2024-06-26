Побег не из Мадагаскара – сбежавший верблюд гулял по ночному Павлодару

Необычная «погоня» попала на камеры в Павлодаре. Верблюд прогуливался посреди проезжей части, но ему помешали полицейские, передает корреспондент агентства Kazinform.

На кадрах видно, как верблюд спокойно бредет по ночной дороге. Несколько водителей притормозили, увидев животное.

Как выяснилось, двугорбый не местный. Он сбежал из загона в пригородном селе Кенжеколь. Владельца свободолюбивого верблюда оштрафовали на 37 тысяч тенге.