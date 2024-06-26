14:35, 26 Июнь 2024 | GMT +6
Побег не из Мадагаскара – сбежавший верблюд гулял по ночному Павлодару
Необычная «погоня» попала на камеры в Павлодаре. Верблюд прогуливался посреди проезжей части, но ему помешали полицейские, передает корреспондент агентства Kazinform.
На кадрах видно, как верблюд спокойно бредет по ночной дороге. Несколько водителей притормозили, увидев животное.
Как выяснилось, двугорбый не местный. Он сбежал из загона в пригородном селе Кенжеколь. Владельца свободолюбивого верблюда оштрафовали на 37 тысяч тенге.
- За нарушение законодательства в сфере обращения с животными владелец верблюда привлечен к административной ответственности. Наложен штраф 10 МРП. Также с владельцем животного проведена беседа о недопущении впредь подобных нарушений, - рассказали в областном департаменте полиции.