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    00:36, 21 Март 2022 | GMT +6

    Победу в турнире по настольному теннису среди особенных спортсменов одержали карагандинцы

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошёл X Республиканский турнир по настольному теннису среди спортсменов с ограниченными возможностями. В состязаниях приняли участие более 70 представителей из 12 областей Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам турнира в командном зачёте первое место завоевала Карагандинская область, второе – Костанайская, третье досталось Мангистауской.

    «Настольный теннис популярен среди людей с ограниченными возможностями. Этим доступным видом спорта с удовольствием занимаются как дети, так и взрослые. Хотелось бы подчеркнуть, что главная цель турнира – привлечь как можно больше инвалидов к занятиям спортом. Ведь спорт помогает вырваться из заточенья в четырёх стенах, зажить новой, активной жизнью. На моих глазах люди, решившие заняться теннисом, преображаются, раскрепощаются, даже влюбляются и заводят семьи», – отметил организатор соревнований и глава общественного объединения инвалидов «Жан Дос» Дархан Тилемисов.



    В карагандинской команде есть чемпионы Казахстана и Азии. В планах организаторов сделать соревнования международными.



    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Карагандинская область Караганда Общество
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