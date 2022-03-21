Победу в турнире по настольному теннису среди особенных спортсменов одержали карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошёл X Республиканский турнир по настольному теннису среди спортсменов с ограниченными возможностями. В состязаниях приняли участие более 70 представителей из 12 областей Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам турнира в командном зачёте первое место завоевала Карагандинская область, второе – Костанайская, третье досталось Мангистауской.

«Настольный теннис популярен среди людей с ограниченными возможностями. Этим доступным видом спорта с удовольствием занимаются как дети, так и взрослые. Хотелось бы подчеркнуть, что главная цель турнира – привлечь как можно больше инвалидов к занятиям спортом. Ведь спорт помогает вырваться из заточенья в четырёх стенах, зажить новой, активной жизнью. На моих глазах люди, решившие заняться теннисом, преображаются, раскрепощаются, даже влюбляются и заводят семьи», – отметил организатор соревнований и глава общественного объединения инвалидов «Жан Дос» Дархан Тилемисов.





В карагандинской команде есть чемпионы Казахстана и Азии. В планах организаторов сделать соревнования международными.



