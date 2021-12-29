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Победой казахстанца завершился второй бой NFC 36 в Алматы

29 Декабря 2021 17:49
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Победой казахстанца завершился второй бой NFC 36 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается номерной турнир казахстанской лиги ММА Naiza Fighting Championship NFC 36, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Во втором бою прелимов встретились отечественные бойцы Елшат Дауров по прозвищу «Мамлюк» и Салауат Бейсенханов. Рассчитанный на три раунда поединок легчайшей весовой категории прошел всю дистанцию и завершился победой Даурова решением судей.

Для Даурова эта победа стала второй в профессиональной карьере при отсутствии поражений, тогда как Бейсенханов проиграл в третий раз при одном выигрышном выступлении.
В главном бою вечера встретятся казахстанские файтеры — чемпион NFC в легком весе Ильдар Кудайбергенов (4-0) и один из сильнейших бойцов дивизиона Серикбай Ходжабаев (11-5).

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#Спорт  
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