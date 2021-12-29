Победой казахстанца завершился второй бой NFC 36 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается номерной турнир казахстанской лиги ММА Naiza Fighting Championship NFC 36, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором бою прелимов встретились отечественные бойцы Елшат Дауров по прозвищу «Мамлюк» и Салауат Бейсенханов. Рассчитанный на три раунда поединок легчайшей весовой категории прошел всю дистанцию и завершился победой Даурова решением судей.

Для Даурова эта победа стала второй в профессиональной карьере при отсутствии поражений, тогда как Бейсенханов проиграл в третий раз при одном выигрышном выступлении.

В главном бою вечера встретятся казахстанские файтеры — чемпион NFC в легком весе Ильдар Кудайбергенов (4-0) и один из сильнейших бойцов дивизиона Серикбай Ходжабаев (11-5).