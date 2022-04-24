Победой казахского файтера завершился главный бой турнира по MMA в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился турнир по смешанным единоборствам Naiza 39, организованный казахстанским промоушном Naiza Fighting Championship. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В главном событии вечера наилегчайшем весе встретили казахстанский боец Диас Еренгайыпов (11-3-0) и российский файтер Ислам Кончиев (7-2-0). Большую часть поединка файтеры провели в партере, проявляя свои борцовские навыки. В итоге победу после трех раундов решением судей одержал Еренгайыпов .

Напомним, что во втором по рейтингу поединку турнира Айбек Нурсеит (5-3-1) в первом раунде техническим нокаутом победил Акрама Дзакиева (3-1-0) из России.



