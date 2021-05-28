Победой Карагандинской области завершились молодежные игры по легкой атлетике

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершились V Молодежные игры Казахстана по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Розыгрыш медалей и командных очков проводился в течение трех дней.

По итогам борьбы на дорожке и в секторах места среди команд распределись следующим образом:

1 место - Карагандинская область (1308 очков);

2 место - Восточно-Казахстанская область (1136 очков);

3 место - Алматы (1112 очков).

