18:40, 27 Май 2021 | GMT +6
Победой Карагандинской области завершились молодежные игры по легкой атлетике
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершились V Молодежные игры Казахстана по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Розыгрыш медалей и командных очков проводился в течение трех дней.
По итогам борьбы на дорожке и в секторах места среди команд распределись следующим образом:
1 место - Карагандинская область (1308 очков);
2 место - Восточно-Казахстанская область (1136 очков);
3 место - Алматы (1112 очков).