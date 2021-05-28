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    18:40, 27 Май 2021 | GMT +6

    Победой Карагандинской области завершились молодежные игры по легкой атлетике

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    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершились V Молодежные игры Казахстана по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Розыгрыш медалей и командных очков проводился в течение трех дней.

    По итогам борьбы на дорожке и в секторах места среди команд распределись следующим образом:
    1 место - Карагандинская область (1308 очков);
    2 место - Восточно-Казахстанская область (1136 очков);
    3 место - Алматы (1112 очков).

    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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