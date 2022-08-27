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Победой 20-летнего казахстанца начался турнир по смешанным единоборствам в Алматы
27 Августа 2022 19:22

Победой 20-летнего казахстанца начался турнир по смешанным единоборствам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы стартовал турнир по смешанным единоборствам Octagon 34, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом бою вечера встретились 20-летний казахстанский файтер Нариман Мамедов (1-1) и кыргызстанец Нурмухит Молоров (1-0). Этот поединок прошел в полулегком весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала победа Мамедова единогласным решением судей.

Таким образом, Нариман Мамедов одержал вторую победу в профессиональной карьере, а Нурмухит Молоров потерпел первое поражение. Добавим, что хедлайнерами сегодняшнего турнира станут казахстанские бойцы Дамир Толенов (7-0) и Дархан Скаков (7-4): они сразятся за титул чемпиона лиги Octagon в наилегчайшем весе.


Фото: sports.kz







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