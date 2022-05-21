21 Мая 2022 14:33

Победившим на олимпиадах школьникам будут выплачивать премии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова в сети Facebook.

Глава МОН РК сообщил, что теперь победителям предметных международных олимпиад полагается единовременная денежная выплата.

«Недавно Президент подписал закон, который предусматривает нормы о единовременных денежных выплатах победителям предметных международных олимпиад. Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую - 500 МРП.

Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям.

Кроме того, победителям и призерам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы», - написал министр.

Асхат Аймагамбетов также напомнил, что в этом году призовые места присудили 920 участникам из всех регионов страны. «Золото» - у 183 школьников, «серебро» - у 274, бронзовые медали завоевали 463 школьника.

«Пройдя через сито районных, городских и областных олимпиад, они стали лучшими из лучших в масштабе республики.

Для того, чтобы победы юных участников были максимально честными, в этом году мы автоматизировали процесс проведения олимпиад на всех уровнях. То есть они проходили в электронном формате.

В прошлом году наши школьники завоевали рекордное количество медалей. Надеюсь, в этом году мы побьем собственный рекорд», - резюмировал глава ведомства.