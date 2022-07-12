12 Июля 2022 18:45

Победителю «Қазақстан барысы»-2022 подарили квартиру

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев вручил победителю «Қазақстан барысы»-2022 Максату Исагабылову ключи от квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Глава региона поздравил Максата Исагабылова с победой, а также выразил искреннюю благодарность наставнику палуана, старшему тренеру области по қазақ күресі Болатбеку Кенееву.

В ходе встречи аким области вручил борцу ключи от двухкомнатной квартиры.

«Надеюсь в будущем еще 2-3 раза принести «Алтын белбеу» и «Алтын тайтұяқ» родной Кызылординской области, а также надеюсь получить звание «Әлем барысы». Сделаю все возможное, чтобы приумножить славу родного региона», - сказал Максат Исагабылов.









Фото: www.instagram.com/qyzylorda_oblysy_akimdigi