Победителю «Қазақстан барысы»-2022 подарили квартиру
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев вручил победителю «Қазақстан барысы»-2022 Максату Исагабылову ключи от квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.
Глава региона поздравил Максата Исагабылова с победой, а также выразил искреннюю благодарность наставнику палуана, старшему тренеру области по қазақ күресі Болатбеку Кенееву.
В ходе встречи аким области вручил борцу ключи от двухкомнатной квартиры.
«Надеюсь в будущем еще 2-3 раза принести «Алтын белбеу» и «Алтын тайтұяқ» родной Кызылординской области, а также надеюсь получить звание «Әлем барысы». Сделаю все возможное, чтобы приумножить славу родного региона», - сказал Максат Исагабылов.
Фото: www.instagram.com/qyzylorda_oblysy_akimdigi