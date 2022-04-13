Победителями в игре «Ордабасы» стали жамбылцы на турнире в Ташкенте

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Тараз из Ташкента вернулись с победой жамбылские юные спортсмены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Ташкенте завершился Международный чемпионат «Джун Ри До» и командной игры «Ордабасы», посвященный празднику Наурыз (Новруз).

Более 480 спортсменов от 5 до 17 лет, а также старше 18 лет, из Ташкента и регионов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана участвовали в спортивных состязаниях. Организаторами выступили РОО «Федерация «Джун Ри До» Узбекистана» и РОО «Казахстанская федерация командной игры «Ордабасы».

«Наши ребята завоевали первое общекомандное место в командной игре «Ордабасы», а также показали хорошие результаты по спаррингам и формам, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» один из организаторов турнира, руководитель РОО «Казахстанская федерация командной игры «Ордабасы», жамбылский спортсмен Руслан Исмазов. – Хочется выразить благодарность управлению физической культуры и спорта акимата Жамбылской области за финансовую поддержку команды из Тараза. Национальный вид спорта Казахстана «Ордабасы» становится всё более масштабным и завоевывает интерес на международном уровне».

Следующий этап – «Кубок Казахстана по Национальной командной игре Ордабасы», посвященный Дню Победы, пройдет 14 - 15 мая в Таразе, при поддержке областного акимата и управления спорта. Ожидается прибытие спортсменов из девяти областей Казахстана.

Напомним, таразский тренер по таэквондо Руслан Исмазов в 2011 году запатентовал придуманную им командную игру «Ордабасы».

Сам обладатель черного пояса 4 дана по таэквондо, руководитель профессионального спортивного клуба «Тимур» Руслан Исмазов создал азартную спортивную игру, заключающуюся в том, что две команды минимум по четыре человека борются за флаг, демонстрируя мастерство восточных единоборств.

Издана книга «Ордабасы» с описанием правил этой игры, в которой используются только разрешенные удары и приемы, то есть риск травмирования сведен к минимуму. В процессе игры у спортсменов вырабатывается взаимоподдержка, сила воли, скорость мышления в экстремальных ситуациях.

В Таразе регулярно проходят открытые турниры по национальной командной игре «Ордабасы». Этот вид спорта приобретает всё больший интерес не только у детей, но и у родителей, увлеченно участвующих в соревнованиях. Игра «Ордабасы» развивается только благодаря поддержке тренеров, родителей спортсменов и личных средств федерации.