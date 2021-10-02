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    21:22, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Победителями республиканского экомарафона стали школы и детсады Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Республиканскую акцию «ЭкоАсар – марафон добрых дел» активно поддержали в Караганде и Темиртау. Школьники и воспитанники детских садов собирали макулатуру и пластик, своим примером продвигали экологическую культуру. За это удостоились наград, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Нур-Султане подвели итоги экологического марафона.

    Организаторами проекта являются министерство экологии, геологии и природных ресурсов, Оператор РОП, республиканское общественное объединение «Жас Ұлан».

    Первое место заняли школа-гимназия №45 и ясли-сад «Тілек» Караганды; школа №16 и ясли-сад «Алтынай» Темиртау. На втором месте – школа №15 и ясли-сад «Ертегі» Караганды. Третье место досталось школе №59 Караганды.

    «Мы не первый раз участвуем в экочелленджах. У нас действует проект «Экошкола». Экологический марафон поддержали не только учащиеся всех классов, но и родители. Младшеклассники собрали около 850 кг макулатуры. Старшеклассники снимали видеоролики о раздельном сборе мусора. Изготавливались поделки из экоматериалов. Учителя проводили классные часы, где говорили о важности раздельного сбора и переработки отходов», – рассказала Ирина Деева, заместитель директора по воспитательной работе гимназии №45 Караганды.

    Для учителей и воспитателей детских садов проводились онлайн-тренинги. Полученные знания позволяют им стать экотренерами.

    Средства, вырученные от сдачи вторсырья, идут на благотворительность и социальные проекты.


    Теги:
    Экология Карагандинская область Общество
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