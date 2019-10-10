Победителям международных олимпиад предлагают вернуть привилегии при поступлении в вузы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов не видит необходимости в возвращении привилегий при поступлении в вузы обладателям знака «Алтын белгі». Такое мнение он высказал в ходе презентации законопроекта «О статусе педагога» в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор Сергей Ершов поинтересовался мнением министра по этому вопросу.

«Ваша точка зрения, возможно, было бы правильно вернуть привилегии обладателям «Алтын белгі» при поступлении в высшие учебные заведения?» – спросил он.

«Мы считаем, что в этом необходимости нет, - ответил Асхат Аймагамбетов. - Мы видим, что чуть ли не в геометрической прогрессии увеличивается количество обладателей «Алтын белгі» в связи с тем, что сейчас обладатели «Алтын белгі» как раньше не подтверждают свой знак через ЕНТ, или, как было в советское время, их не проверяет комиссия из областных управлений образования. Сама школа присваивает этот знак. Мы видим, что очень сильно увеличивается это количество, поэтому мы предполагаем, так же как когда-то было, передать компетенцию по присуждению этого знака и по проверке итоговых работ на уровень областных управлений. Там будут создаваться комиссии, и областные управления должны по итогу аттестации принимать решение», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Министр также добавил, что между тем предлагается вернуться к вопросу о преимущественном праве для победителей международных олимпиад.

«Потому что сейчас победители международных олимпиад остались без преимущественного права. Их немного, 20-30 человек ежегодно. Сегодня этих победителей международных олимпиад «разбирают» в другие страны. Поэтому нам очень важно предоставить для победителей международных олимпиад, научных конкурсов и для тех, кто участвует в международных спортивных соревнованиях, такое преимущественное право», - добавил Асхат Амагамбетов.