+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 37 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Победителям и призерам Олимпиады разрешили снимать маски

26 Июля 2021 09:48
Поделиться:
Победителям и призерам Олимпиады разрешили снимать маски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Призёрам Олимпийских игр в Токио организаторы Олимпиады разрешили снимать маску на 30 секунд для фотографирования на церемонии награждения. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BaigeNews.kz.

Новости по теме
Начала задыхаться и трясло: почему казахстанская теннисистка снялась с матча на Олимпиаде
Дзюдоист Жансай Смагулов стартовал с победы на Олимпиаде в Токио Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде 1 444 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

После окончания гимна спортсменам будет подаваться знак, который будет сигнализировать о том, что можно снять маску максимум на 30 секунд. В этот момент призёры по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию.

После этого олимпийцам будет подан очередной знак, который обяжет вновь надеть маску и разрешит сфотографироваться с победителем на его подиуме вместе, но в масках.

Напомним, Казахстан на текущих Играх завоевал две «бронзы». Награды принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлет Игорь Сон.




Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Коронавирус в мире  
Поделиться:
Новости по теме
Начала задыхаться и трясло: почему казахстанская теннисистка снялась с матча на Олимпиаде
Дзюдоист Жансай Смагулов стартовал с победы на Олимпиаде в Токио
Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде
1 444 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
3 Коллективный иммунитет в Вооруженных Силах создан - Альбек Манабаев
4 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
5 Мощный тайфун надвигается на Токио, часть олимпийских событий перенесли
Читайте также
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
Медальный зачет Олимпиады-2020: у Казахстана - вторая «бронза»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив