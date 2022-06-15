15 Июня 2022 09:52

Победителям чемпионатов мира и Азии вручили денежные сертификаты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По одному миллиону тенге вручили победителям чемпионата мира по киокушинкай-кан каратэ и призерам чемпионата Азии по борьбе. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Наши спортсмены показали блестящие результаты, которых они достигли благодаря ежедневному труду, упорству, поддержке тренеров и, несомненно, своему таланту. Встретились с победителями чемпионата мира IFK-2022 по киокушинкай-кан каратэ (Испания) – Антоном Зимаревым и чемпионата Азии по борьбе среди женщин (Монголия) – двукратной чемпионкой Азии Жамилей Бакбергеновой и Мадиной Бакбергеновой (золотая медаль)», - поделился Алтай Кульгинов.

На чемпионате Мира (IFK) – The 6th IFK World Kyokushin Karate Championship казахстанская сборная заняла первое место в общекомандном зачете, на чемпионате Азии по борьбе среди женщин – третье место.

«Поздравляю спортсменов с победой, желаю крепкого здоровья, покорения новых вершин! Государством и дальше будут оказываться различные меры поддержки», - написал аким столицы.



