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Победители спартакиады среди госорганов определились в Нур-Султане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
21 Августа 2022, 23:49
Победители спартакиады среди госорганов определились в Нур-Султане

Определены сильнейшие государственные органы в различных видах спортаНУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 19 по 21 августа 2022 года во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоялась республиканская спартакиада среди государственных органов, приуроченная ко Дню спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Целью спартакиады является пропаганда здорового образа жизни среди государственных служащих, популяризация и развитие массового спорта.

Мероприятие организовано Министерством культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы.

В спартакиаде приняли участие сотрудники 23 государственных органов. Команды соревновались в шести видах спорта: футзал, волейбол, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, настольный теннис и бильярд.

Сегодня по итогам трехдневных соревнований были определены победители и призеры спартакиады:

- по футзалу сильнейшими оказались представители Министерства национальной экономики, второе место заняли участники из Канцелярии Премьер-Министра, третье место – спортсмены Управления делами Президента РК;

- по волейболу первое место заняла команда Министерства финансов, второе место за Верховным судом, третье место – сотрудники Парламента РК;

- по қазақ күресі в командном зачете победителями стали работники Министерства информации и общественного развития, второе место заняла команда Министерства финансов, третье место – Министерство энергетики;

- по тоғызқұмалақ в командном зачете первое место заняли спортсмены Министерства финансов, второе место заняла команда Парламент РК, третье место за участниками из Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;

- по настольному теннису в командном зачете первое место заняли Министерство финансов, второе место – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, третье место – Министерство торговли и интеграции;

- по бильярду в командном зачете первое место заняли участники из Канцелярии Премьер-Министра, второе место – сотрудники Министерства иностранных дел, третье место – команда Парламента РК.

В общекомандном зачете лидерами спартакиады среди государственных органов стали: команда Министерства финансов (первое место), Парламента РК (второе место), Министерства энергетики (третье место).


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