Победители региональных праймериз примут участие в дебатах для прохождения на республиканский уровень

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Победители региональных праймериз теперь примут участие в дебатах для прохождения на республиканский уровень. Об этом сообщил секретарь партии «Nur Otan» Арман Кырыкбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга секретарю партии задали вопрос касательно формирования партийных списков в Мажилис.

«Этот процесс строго регламентирован, есть правила проведения праймериз, там все расписано. Если популярно объяснить, то для маслихатов районного уровня считается, что этот процесс завершен с точки зрения самого конкурса, то есть выборности, теперь дело остается за местным партийным органом. Они должны утвердить на районном уровне, на уровне филиала, на уровне бюро. Что касается тех, кто пойдет на областной уровень и далее в Мажилис, то у нас произошло рейтинговое голосование. Те, кто занимает первые строчки по районам – то есть номер один и плюс еще один сопутствующий кандидат, они будут направлены на областной уровень для того, чтобы участвовать в дальнейшем отборе», - пояснил Арман Кырыкбаев.

Спикер добавил, что во время конференции будут происходить дебаты между победителями всех районов, а также с областного центра.

«Кандидаты будут представлены в соответствие квоте региона. Например, возьмем Алматинскую область, где некое количество избирателей проживает – высчитывается доля этой области от всего населения РК, имеющего право голоса, оттуда высчитывается квота, в соответствие с этой квотой город Талдыкорган выставляет количество депутатов. Плюс еще районы, они будут дебатировать в ходе областной партийной конференции. Среди них определятся победители, которые будут после этого включены в партийный список в Мажилис от партии «Nur Otan», - добавил Арман Кырыкбаев.

Напомним, в партии «Nur Otan» завершили работу по подсчету голосов избирателей по итогам первого этапа внутрипартийных выборов. По информации Центрального организационного комитета по проведению праймериз, в четырехдневном голосовании приняли участие 662 687 человек. Явка составила 84%. Сегодня в Службе центральных коммуникаций РК состоялась пресс-конференция, посвященная итогам праймериз 2020.