Победители Президентской олимпиады для школьников получат образовательные гранты – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане стартовал республиканский этап ХІV Президентской олимпиады по естественно-математическому направлению. В этом году благодаря договоренностям, достигнутым между министерством и отечественными вузами, победители смогут выиграть образовательные гранты вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Заключительный тур олимпиады проходит на базе Карагандинского университета имени Е.А. Букетова. Он продлится с 15 по 18 ноября. В интеллектуальном конкурсе соревнуются 182 школьника из всех регионов страны.

В Президентской олимпиаде участвуют школьники 11 (12) классов. Учащимся даются задания по четырем предметам: математике, физике, химии и биологии.

«Мы готовим и проводим олимпиады различных уровней (районных, городских, областных, республиканских) для того, чтобы мотивировать наших школьников и создать все условия, чтобы в дальнейшем они могли проявить свои знания на международных олимпиадах. Президентская олимпиада проходит в три этапа – региональный, отборочный и республиканский. Первый (региональный) этап Президентской олимпиады прошел в сентябре, в нем приняли участие более трех тысяч школьников из всех регионов республики. На второй тур прошли 396 учащихся. Отборочный этап проходил 22 октября одновременно во всех областных центрах и городах республиканского значения. На заключительный (республиканский) тур были отобраны 182 школьника. Победители и призеры Президентской олимпиады будут награждены дипломами МОН РК І, ІІ и ІІІ степеней и медалями. Также мы достигли договоренности с несколькими вузами, которые выразили готовность выделить образовательные гранты для победителей олимпиады», – отметил директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Нуркешов.

Оценивать работу участников Президентской олимпиады будут победители и призеры международных олимпиад и PhD ведущих вузов Казахстана. Для обеспечения максимальной прозрачности проведение конкурса будет транслироваться онлайн. Ссылки на видеотрансляцию будут представлены на аккаунтах РНПЦ «Дарын» (daryn.kz).

Напомним, что Президентская олимпиада по предметам естественно-математического цикла проводится с 2008 года.

Интеллектуальный конкурс, который ежегодно проводит Центр «Дарын», помогает выявить одаренных школьников страны и оказывать поддержку в реализации их потенциала.