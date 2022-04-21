Победители международных школьных олимпиад смогут получать премии уже в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже в этом году победители международных школьных олимпиад и их наставники смогут получать премии. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для реализации этих мер ранее были внесены дополнения в Закон РК «Об образовании».

«Если Президент подпишет, то уже в этом году победители международных олимпиад получат такую возможность. То есть, будут разовые выплаты до 4 млн тенге, есть премиальные и для их наставников. Для этих детей предусмотрено предоставление грантов», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Кроме того, как отметил глава Минобразования, в законодательство внесены вопросы предоставления образовательных грантов для победителей творческих всемирных конкурсов и возможности поступления в вузы без сдачи ЕНТ для победителей мировых спортивных соревнований.

«У нас была проблема, допустим, ученик хорошо владеет химией, но на ЕНТ он уже должен знать все предметы. Он может сдать хорошо свой предмет, а по другим не дотянуть. Однако, он хочет поступить именно на химическую направленность и здесь возникает несправедливость. Это делается для того, чтобы не потерять таких детей», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что победители международных интеллектуальных олимпиад будут получать единовременные денежные премии. Обладатели золотой медали получат премии в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП, бронзовой – 500 МРП.