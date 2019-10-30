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Победители мейкатона в Нур-Султане модернизировали инвалидные коляски
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась церемония награждения победителей девятого мейкатона «TOM:Nur-Sultan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Девятый мейкатон «TOM:Nur-Sultan» завершился в Нур-Султане. Его организаторами выступили Молодежный ресурсный центр «Астана жастары», Fab Lab Инновационного кластера Назарбаев Университета и Ассоциация друзей Тель-Авивского университета в РК. Мероприятие реализовано при поддержке акимата города Нур-Султан в рамках Года молодежи.
На протяжении 72 часов без перерыва команды создавали прототипы, которые направлены на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями: нарушения слуха, зрения, опорно-двигательной системы. 33 участника, 7 команд и 9 прототипов, благодаря которым создается действительно инклюзивное общество и пространство.
По результатам оценок жюри, первое место заняла команда ЖАРДЕМ, которая представила два прототипа. Один из них - инвалидная складная электроколяска, которая приходит в движение при помощи двух моторов, а также благодаря пневматическим цельнолитым колесам легко передвигается по различным типам дорожного покрытия, второй прототип - ортопедический стабилизирующий, полужесткий бандаж с мягким лучезапястным ортезом.
Командой, занявшей второе место, стали GEAR UP с проектом «Модернизация механических колясок. Добавление электронных дополнений и пятого колеса». Руководитель городского Управления по делам общественного развития Талгат Рахманберды торжественно поздравил всех участников и вручил победителям призы.Любое использование материалов допускается при наличии активной гиперссылки на официальный сайт города Нур-Султан http://astana.gov.kz/ru/news/news/20817
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